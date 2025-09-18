Ricostruito il naso ad un bimbo morso da un animale: c’entrano i modelli e le stampanti 3D

Il caso

Completamente ricostruiti naso e labbro superiore di un bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito dal morso di un animale, grazie a un delicato intervento microchirurgico realizzato con il supporto di modelli e stampe 3D.

L’operazione e’ stata condotta dall’e’quipe di chirurgia plastica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma. “Non solo abbiamo ripristinato una parte fondamentale dell’aspetto fisico del bambino – spiega Mario Zama, responsabile dell’Unita’ operativa complessa di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell’Ospedale – ma gli abbiamo restituito la possibilita’ di vivere una vita piu’ serena e dignitosa”.