Riforma della Giustizia, Ignazio La Russa e i tempi per l’esame del Senato

Catania

Il presidente di Palazzo Madama a Catania ha partecipato al XX congresso dell'Ucpi

«La riforma della Giustizia penso che arrivà in aula alla fine di ottobre o, al massimo, ai primi di novembre. Il calendario poi sarà fissato dalla riunione della capiogruppo che hanno la facoltà di scegliere». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al ventesimo congresso dell’Ucpi a Catania. «Mi ribellerei a qualsiasi ipotesi che la magistratura possa essere sottomessa al potere esecutivo, questo lo escludo certamente e categoricamente», ha detto nel suo intervento il presidente del Senato. La Russa poi chiede a magistratura e avvocatura di trovare un punto di incontro. «Io credo, non c’è dubbio, che sulla Riforma della Giustizia si andrà al referendum e toccherà ai cittadini esprimere la loro opinione. Il mio auspico è che ci sia un dibattito comprensivo, scevro da eccessi. Mi aspetto che il voto sia poi accettato con buona grazia da parte di tutti. La Giustizia sarebbe così più capace di risolvere tutti gli altri problemi che ci sono. Occorre un punto di incontro nel dopo voto dopo che i cittadini hanno espresso un parere sereno».

