Riserva di Cavagrande, turista cade e si rompe una gamba: salvato con un elicottero della GdF

il salvataggio

L'intervento della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi

La Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT) ha salvato un escursionista di origini calabresi, in vacanza in Sicilia, infortunatosi a seguito di una caduta all’interno della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», nel territorio di Avola.

Le operazioni sono state intraprese a seguito di una specifica richiesta di soccorso pervenuta dalla Sala Operativa del 118, che ha segnalato come l’uomo fosse impossibilitato a proseguire autonomamente il tragitto a causa di una rovinosa caduta che gli aveva provocato la possibile frattura di un arto inferiore.

I militari del SAGF hanno subito contattato la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di finanza di Catania pianificando nell’immediatezza un intervento con l’utilizzo di un elicottero appositamente configurato per la missione richiesta.