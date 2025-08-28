Rissa in Parlamento, Messico sotto shock dopo le botte tra senatori

il caso

Acceso confronto tra il presidente del Senato messicano, Gerardo Fernandez Norona, e il leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cardenas, degenerato in una rissa.

La tensione è salita quando Mercoledì Moreno si è avvicinato a Fernandez Norona per chiedergli conto del motivo per cui gli era stata negata la parola. Da quell’istante è nato un diverbio animato da spintoni e urla, come documentato dalle immagini trasmesse dal canale televisivo del Congresso messicano.