Rita De Crescenzo, il tricolore, l’inno e la visita al consigliere: la sagra del trash su Tiktok

il caso

La controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, la stessa della cosiddetta “invasione di Roccaraso”, e un altro influencer locale, conosciuto come “Napolitano Store”, sono stati nella sede del Consiglio regionale della Campania dove hanno fatto visita al consigliere regionale di maggioranza Pasquale Di Fenza: un video su Tiktok riprende la scena, con Napolitano che sventola una grande bandiera tricolore sulle note dell’Inno d’Italia e in sovraimpressione la scritta “Popolo ci sei? Working in progress”. Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, ha commentato: “il campo largo si allarga, aggregati De Crescenzo e Napolitano-Store da TikTok. Siamo però certi su chi non si aggregherà mai a questa brigata: la decenza, la dignità, la credibilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA