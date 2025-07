Ritrovata Valentina Greco: era svenuta dentro un armadio a casa sua in Tunisia

la storia

La cagliaritana sta bene. La madre: «Hanno fatto bene a fidarsi di me»

«Ho parlato con Valentina, era svenuta dentro casa: l’hanno ritrovata e la stanno portando un ospedale». Roberta Murru è al settimo cielo, ha appena parlato con la figlia Valentina Greco, 42enne cagliaritana scomparsa da dieci giorni in Tunisia.«Bisogna fidarsi delle madri, io insistevo perché cercassero dentro casa – spiega Murru all’Adnkronos -. Anni fa aveva avuto un’embolia ed era svenuta dentro casa. Coi gatti lì non poteva essersi allontanata e sentivo che potesse essere capitato qualcosa in casa». Prima che venisse trasportata in ospedale Valentina Greco ha spiegato alla madre ciò che è successo. «Stava pulendo l’armadio, è svenuta ed è rimasta lì dentro. Mi ha detto che si sentiva ancora male e la stavano portando in ospedale, ma ero troppo contenta di sentirla». Le indagini per la sua scomparsa andavano in tutte le direzioni, ma Roberta Murru aveva le sue sensazioni e insiste: «Bisogna fidarsi delle madri, io me lo sentivo che poteva essere successo qualcosa in casa legato ai suoi problemi di salute».

