Roma, esplosione in un distributore di carburante: la paura dei residenti

LE TESTIMONIANZE

Attorno alle 8 di questa mattina, un’esplosione improvvisa ha scosso il quartiere Casilino, a Roma, facendo tremare i vetri delle abitazioni e provocando un’ondata di panico tra i residenti. “Pensavo fosse un terremoto”, racconta un testimone che si trovava in casa al momento dell’esplosione. “Ero dentro casa, e’ stato bruttissimo, sembrava come se qualcosa mi venisse addosso”, racconta un ragazzo ancora sotto shock. L’esplosione e’ avvenuta presso un distributore di carburante a Villa De Santis, in via dei Gordiani, e ha coinvolto una cisterna che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe esplosa dopo l’urto di un camion contro una conduttura. L’incidente ha causato una nube di fumo visibile da diversi chilometri e un’onda d’urto che ha danneggiato edifici e automobili nei dintorni. Decine le persone ferite, tra cui anche soccorritori e forze dell’ordine accorsi sul posto poco prima dell’esplosione. La zona è stata immediatamente transennata, mentre i vigili del fuoco, gia’ presenti per un primo intervento, hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le immagini diffuse mostrano la cisterna distrutta e i segni evidenti della potenza dell’esplosione.

