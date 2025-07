Rubano valigia dall’auto di un turista e scappano in scooter: due catanesi incastrati dalla videosorveglianza

catania

La Polizia ha notato i due in via Vittorio Emanuele. E' bastato vedere le immagini per avere conferma del sospetto

Prima hanno infranto il vetro di un’autovettura in sosta per rubare una valigia, ma il tentativo di farla franca è stato interrotto dall’intervento della Polizia che ha arrestato due catanesi, di 40 anni, per furto aggravato.

E’ successo in via Vittorio Emanuele proprio mentre passava una Volante della Questura che ha notato i due uomini, a bordo di uno scooter, con una grossa valigia. I poliziotti, hanno deciso di fermarli per procedere all’identificazione e al controllo, supportati dall’intervenuto di una pattuglia della Squadra a Cavallo. Dagli accertamenti gli agenti hanno fin da subito compreso che la valigia potesse rappresentare il provento di un furto, atteso che sulla targhetta ad essa applicata era presente il nome di un cittadino statunitense. Questi, una volta rintracciato dai poliziotti, ha raccontato di trovarsi in vacanza a Catania e di aver parcheggiato, la sera prima, in via Calì, l’auto presa a noleggio. A quel punto, per ricostruire l’intera vicenda, gli agenti hanno effettuato l’acquisizione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona.