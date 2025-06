«Rutte mi chiama “paparino”? Vuol dire che gli piaccio»: Trump non si scompone al vertice Nato

il vertice

«Gli piaccio, credo di piacergli. Se così non è, ve lo farò sapere, tornerò e lo picchierò duramente». Così ha risposto Donald Trump in conferenza stampa a chi gli chiedeva un commento sulle parole usate dal segretario generale della Nato questa mattina nel corso del punto stampa. «Paparino (daddy, in inglese) ogni tanto deve usare parole forti», aveva detto Rutte dopo che Trump aveva definito Iran e Israele come «due ragazzini che si picchiano a scuola».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA