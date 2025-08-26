Salta il “diaframma” della galleria Poggio Malgurno a Nicosia: il video dell’Anas

infrastrutture

Lungo la statale 117 “Centrale Sicula” - Itinerario Nord-Sud per un investimento complessivo di 6,1 milioni di euro

Anas ha abbattuto l’ultimo diaframma della galleria naturale Poggio Malgurno a Nicosia, in provincia di Enna, lungo la strada statale 117 “Centrale Sicula” – Itinerario Nord-Sud. La realizzazione della galleria Poggio Malgurno, per un investimento complessivo di 6,1 milioni di euro, fa parte dei più ampi interventi finalizzati all’ammodernamento e sistemazione del tronco della SS 117 “Centrale Sicula” lungo l’itinerario Gela-Santo Stefano di Camastra, in ragione della particolare importanza che questa strada riveste nell’economia dei collegamenti interni e dei trasporti in Sicilia, permettendo un’agevole via di comunicazione tra la costa meridionale e settentrionale dell’isola e attraversando i territori interni delle province di Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo.

L’intervento, al cui interno ricade la galleria, riguarda in particolare il completamento dei lavori del tratto stradale, interrotti in seguito alla risoluzione dei contratti di appalto dei lotti “B5” e “B5 stralcio”, con contestuale adeguamento dei contenuti del progetto originario alle normative e regolamenti intervenuti nel lasso di tempo trascorso dai precedenti appalti delle opere.