Salvatore Esposito, da Savastano ai thriller: sul red carpet di Taormina è una star

taormina film festival

Salvatore Esposito, uno dei volti della tv più amati degli ultimi in anni dopo l’interpretazione di Gennaro Savastano nella serie tv “Gomorra”, attraversa il red carpet del Taormina Film Festival non negando foto e interviste a nessuno. L’attore ha ricevuto il Taormina Award, sul palco insieme al conterraneo Alessandro Siani.Esposito, reduce da un gran progetto che lo ha visto al fianco di Gerald Butler in “Nella tana dei lupi 2”, è anche uno scrittore affermato, in libreria da qualche mese con il terzo volume di una trilogia thriller a tinte scure, “Le streghe di Lourdes”.

