Salvini a Messina manda un bacio a “No Ponte”, attimi di tensione: video

LA PROTESTA

Attimi di tensione per la protesta dei messinesi No Ponte durante la conferenza stampa sul Ponte sullo Stretto del vicepremier Matteo Salvini a Torre Faro per un’iniziativa della Lega Sicilia. Uscendo dalla conferenza, il ministro ha mandato un bacio a manifestanti che hanno visto il gesto come una provocazione e hanno leggermente alzato il livello della protesta contro Salvini.

Oggi una trentina di persone sulla spiaggia e fuori da Lido Grecale ha contestato l’opera e il ministro esponendo anche degli striscioni.