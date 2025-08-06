Sfoglia il giornale

Salvini a Messina manda un bacio a “No Ponte”, attimi di tensione: video

Di Redazione |

Attimi di tensione per la protesta dei messinesi No Ponte durante la conferenza stampa sul Ponte sullo Stretto del vicepremier Matteo Salvini a Torre Faro per un’iniziativa della Lega Sicilia. Uscendo dalla conferenza, il ministro ha mandato un bacio a manifestanti che hanno visto il gesto come una provocazione e hanno leggermente alzato il livello della protesta contro Salvini.

Oggi una trentina di persone sulla spiaggia e fuori da Lido Grecale ha contestato l’opera e il ministro esponendo anche degli striscioni.

Video di Enrico Di Giacomo/FacebookCOPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

