Salvò motociclista durante maltempo a Catania, Angela ospite a “Che tempo che fa”

La giovane nigeriana, commessa in un bar, non esitò ad entrare in quel fiume in piena in cui si era trasformata la via Etnea per salvare quell'uomo in difficoltà

Di Redazione | 28 Ottobre 2024

E' stata applaudita e omaggiata come merita a "Che tempo che fa". Angela Isaac, la 28enne nigeriana salita agli onori della cronaca per aver tirato fuori dal "fiume" di acqua in via Etnea durante il maltempo di qualche settimana fa a Catania, è stata ospite ieri sera della trasmissione sul Nove di Fabio Fazio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) A ricordare la sua bella azione è stata Luciana Littizzetto che ha anche auspicato che alla giovane, madre di un bimbo, possa essere presto conferita la cittadinanza italiana.

