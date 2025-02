Sanremo, Conti «Non vieterò l’autotune»

Il festival

Una questione che fa discutere

Dire no all’uso dell’autotune a Sanremo “sarebbe andare contro la logica discografica. Oggi molti cantanti lo usano. Alcuni di questi modelli non sono stati accettati, altri sì. Credo che significhi stare al passo con i tempi. Sarebbe contro la logica, che piace a tutti noi come sonorità, ammetterlo. Mi pare comunque che le grandi voci non manchino a Sanremo”. Lo dice Carlo Conti rispondendo a una domanda in sala stampa.

