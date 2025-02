LA CONFERENZA STAMPA

Miriam Leone, co conduttrice del festival nella terza serata, ha parlato così in conferenza stampa: “Quando Carlo mi ha chiamato ho detto subito di sì, anche se in realtà 10 anni fa rifiutai. Stavo girando “Non uccidere” a Torino. Non si può dire di no due volte”. Immagini di Giorgiana Cristalli

