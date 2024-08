Sant’Agata d’Estate, l’amore dei catanesi per la Patrona non va in vacanza

tradizioni

La Chiesa di Catania celebra oggi l’898° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata a Catania da Costantinopoli, avvenuto nel 1126, dopo essere state trafugate dal generale bizantino Giorgio Maniace.

Il cristiano non va in vacanza, come diceva Don Giovanni Bosco e il catanese in particolare in questo periodo dell’anno testimonia l’amore alla sua Concittadina, che ha “liberato” più volte la città da terremoti, dalla lava, dalla peste, dalla guerra, proteggendo i suoi abitanti. Il miracoloso ritorno delle reliquie si deve ai soldati Goselmo e Gilberto, che hanno avuto la forza per riportare a Catania le reliquie agatine.

Nel ricordo di quest’avvenimento stamani le reliquie agatine sono uscite dalla cameretta e traslate sull’altare maggiore, dove per una giornata si susseguono messe, preghiere e canti in onore alla patrona della città.

Quest’anno per la chiesa catanese a sovrintendere le celebrazione non s’è registrata la presenza dell’Arcivesovo Luigi Renna, in convalescenza, dopo l’infarto e l’intervento di una settimana fa, ma a guidare le celebrazioni è stato il suo vicario Vincenzo Branchina.