Sant’Agata, ultimi applausi in Cattedrale prima del ritorno nella “cammaredda”

LA FESTA

Il busto reliquiario di Sant’Agata ha ricevuto gli ultimi applausi dei fedeli in Cattedrale a Catania prima di far rientro nel Sacello che i catanesi chiama “cammaredda”, un vano che custodisce il busto e lo scrigno reliquiario di S. Agata ricavato in una intercapedine del muro della navata di destra del Duomo, utilizzato come collegamento tra l’area del presbiterio e la cappella absidale laterale. Il sacello è uno dei luoghi più venerati della devozione agatina. (video di Francesca Aglieri Rinella)

