Scimpanzé riabbraccia l’uomo che lo salvò anni prima: il video commuove il web

VIDEO DALLA RETE

Un’emozionante scena di riconnessione tra uomo e animale sta commuovendo milioni di utenti online. Le immagini, diffuse da alcuni media indiani, mostrano un momento di straordinaria tenerezza tra uno scimpanzé e l’uomo che anni prima lo aveva salvato.

Nel video si vede il custode attraversare un fiume con un mazzo di frutta e banane in mano. Al centro dell’acqua, ad attenderlo, c’è lo scimpanzé. Non appena lo riconosce, l’animale si lancia tra le sue braccia in un abbraccio spontaneo, con un’espressione visibilmente gioiosa e incurante del cibo che gli viene offerto.