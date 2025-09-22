Manifestazioni
Sciopero per la Palestina, in migliaia in piazza dei Cinquecento a Roma
"Si parla di oltre un milione di lavoratori che hanno aderito allo sciopero"
Sono in migliaia i manifestanti a piazza dei Cinquecento, a Roma, che hanno aderito allo sciopero indetto dall’Usb per la Palestina e hanno riempito l’area davanti a Termini. Tutti gli ingressi della stazione sono presidiati dalle forze dell’ordine e molte entrate sono chiuse. Dopo il presidio, “ci dirigeremo verso i punti nevralgici del centro cittadino – hanno detto al microfono – sara’ una lunga giornata”. “Stop al genocidio, stop accordi con Israele”, si legge su uno degli striscioni in testa, mentre tra un intervento e l’altro la folla scandisce “Free free Palestine.
Oggi e' importante esserci perche' finalmente i lavoratori italiani, i cittadini, si sono resi conto di quello che sta accadendo realmente in Palestina, al di la' delle menzogne della televisione. Siamo di fronte a un genocidio e oggi, in oltre 80 piazze in tutta Italia, si manifesta per denunciarlo". Lo ha dichiarato Stefano De Angelis, dell'esecutivo nazionale USB, dal presidio in corso a piazza dei Cinquecento, a Roma, nell'ambito dello sciopero nazionale per la Palestina. "Si parla di oltre un milione di lavoratori che hanno aderito allo sciopero – ha aggiunto -. Blocchiamo porti, stazioni, il transito di persone e merci: e' necessario dare un segnale forte contro l'indifferenza della politica occidentale". Duro l'attacco al governo: "La manifestazione mostra chiaramente da che parte sta il governo Meloni: sta con Israele, con il genocidio, e non vuole arretrare nei rapporti politici, economici e commerciali. Questo governo e' guidato da posizioni apertamente filosioniste. Noi oggi, con questo sciopero, abbiamo dato un primo sfratto politico: o prende posizione, o se ne va".