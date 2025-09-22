Sciopero per la Palestina, in migliaia in piazza dei Cinquecento a Roma

Manifestazioni

"Si parla di oltre un milione di lavoratori che hanno aderito allo sciopero"

Sono in migliaia i manifestanti a piazza dei Cinquecento, a Roma, che hanno aderito allo sciopero indetto dall’Usb per la Palestina e hanno riempito l’area davanti a Termini. Tutti gli ingressi della stazione sono presidiati dalle forze dell’ordine e molte entrate sono chiuse. Dopo il presidio, “ci dirigeremo verso i punti nevralgici del centro cittadino – hanno detto al microfono – sara’ una lunga giornata”. “Stop al genocidio, stop accordi con Israele”, si legge su uno degli striscioni in testa, mentre tra un intervento e l’altro la folla scandisce “Free free Palestine.