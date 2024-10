Scoperta a San Cristoforo la stalla per le corse clandestine dei cavalli: il blitz dei carabinieri

catania

Sequestrati tre animali e denunciate quattro persone. C'erano anche medicinali dopanti

I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante e quelli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catania – con il supporto dei veterinari dell’ASP di Catania, hanno avviato una serie di verifiche nei quartieri storici cittadini e nella provincia etnea, attuata su 2 direttrici principali: la prima è quella di cercare di interrompere le gare clandestine, la seconda per controllare le stalle.

Al riguardo i militari hanno deferito quattro catanesi di 63, 52, 51 anni con precedenti di polizia e un 45enne incensurato per i reati di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura”, in concorso tra loro.

In particolare, il 63enne aveva allestito, nel quartiere di “San Cristoforo”, una stalla assolutamente abusiva poiché prima di ogni tipo di autorizzazione, nella quale erano rinchiusi 3 cavalli. L’uomo aveva poi assegnato un compito specifico ad ognuno dei suoi collaboratori: il nipote 51enne era il gestore della stalla oltre ad essere formalmente il proprietario dei cavalli, il 52enne fungeva da allevatore ed il 45enne svolgeva la mansione di guardiano e, infatti, i Carabinieri lo hanno sorpreso mentre dormiva in una depandance poco distante. L’ispezione di quel luogo, una vecchia struttura adibita a stalla, nella quale erano stati ricavati 5 box, ha permesso di accertare che non era idoneo per gli animali poiché gli stalli per i cavalli avevano un tetto di altezza inferiore ai 3 metri, finestre piccole e prive di infissi che non consentivano, perciò, né un regolare riciclo dell’aria né un’illuminazione adeguata, e pareti scrostate e sporche.

Su alcuni scaffali, inoltre, i Carabinieri hanno recuperato 5 flaconi di farmaci per uso veterinario contenenti vitamine ma anche ormoni della crescita, oltre a siringhe e garze, ma nessuna prescrizione medica necessaria per l’acquisto e la detenzione di quei prodotti, alcuni dei quali, peraltro, possono essere somministrati esclusivamente da medici veterinari o, comunque, sotto la loro diretta supervisione.