Scoperta una rete di pedofili: nei pc immagini e video choc di bambini, arresti anche a Catania, Siracusa, Agrigento

la retata

115 perquisizioni in tutta Italia (e in 8 province siciliane) e 34 persone in manette

Una rete di pedofili è stata scoperta dalla Polizia di Catania che, su delega della Procura Distrettuale etna, ha condotto una vasta operazione in tutta Italia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. L’operazione che ha visto l’impiego di 500 poliziotti, in 56 città italiane, ha effettuato 115 perquisizioni domiciliari ed informatiche che hanno anche portato all’arresto di 34 persone, per detenzione di ingente materiale pedopornografico a seguito del sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dagli investigatori della Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale.

Agenti sotto copertura

L’indagine, anche attraverso un’attività sotto copertura svolta d’intesa con la Procura etnea, su una piattaforma di messaggistica istantanea, ha consentito agli specialisti della Polizia Postale di individuare diversi gruppi dediti allo scambio di materiale pornografico minorile, con bambini abusati in età infantile e episodi di rapporti tra vittime minori e animali.

L’identificazione degli utenti, che si scambiavano immagini e video di pornografia minorile, ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e complesse analisi tecniche che hanno consentito di superare le barriere dell’anonimato in rete, anche con approfondimenti investigativi all’estero disposti dalla Procura etnea.

Le città coinvolte

La gran parte degli indagati faceva ricorso a sofisticati sistemi di crittografia e all’archiviazione in cloud per occultare il materiale illecito, rendendo estremamente complessa la sua individuazione. Gli investigatori della Polizia Postale e l’impiego di avanzate apparecchiature di digital forensic hanno consentito di ricostruire i percorsi digitali, decrittando dati protetti e rinvenendo prove fondamentali per l’accertamento dei reati. Gli arrestati risiedono nelle province di Catania, Siracusa, Agrigento, Napoli, Pescara, Foggia, Roma, Latina, Milano, Brescia, Firenze, Reggio Calabria, Cosenza, Pordenone, Lecce, Viterbo, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Frosinone, Varese, Vicenza, Cagliari, mentre le perqusizioni sono state effettuate ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Monza Brianza, Napoli, Oristano, Parma, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Savona, Sondrio, Sud Sardegna, Taranto, Torino, Treviso, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo.

Chi sono gli indagati

Gli indagati sono di varie estrazioni sociali, sono tutti di sesso maschile e con un’età compresa tra 21 e 59 anni. Due degli arrestati, oltre a detenere migliaia di file pedopornografici, avevano immagini e video autoprodotti con abusi sessuali su minori, vittime che sono state già identificate dagli operatori di Polizia. Il materiale rinvenuto e sequestrato a tutti gli indagati nel corso delle perquisizioni è al vaglio dei magistrati inquirenti e della Polizia Postale per ulteriori approfondimenti investigativi utili per confermare il quadro indiziario e giungere all’identificazione delle piccole vittime.

Le parole del procuratore Curcio