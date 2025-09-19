l'incidente
Scuolabus si ribalta dopo uno scontro con un’auto, cinque feriti (due sono bimbi) a Udine
L'intervento dei soccorritori
Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina a causa di uno scontro con un’auto tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine, provocando il ferimento lieve di tre adulti e due bambini a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.
La Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores Fvg) ha subito attivato il piano di maxi emergenza, temendo conseguenze più gravi. In totale sono rimaste coinvolte 26 persone, tra cui 23 bambini e 3 adulti. I tre adulti sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in codice giallo, mentre i due bambini feriti hanno riportato solo lievi contusioni, classificati in codice verde.
Gli altri bambini sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario e dai genitori, arrivati pochi minuti dopo. Sul luogo dell'incidente operano ancora l'elisoccorso sanitario Fvg, l'automedica, tre ambulanze e i vigili del fuoco con un elicottero. È stato inoltre allertato il personale della Protezione civile comunale.