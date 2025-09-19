Scuolabus si ribalta dopo uno scontro con un’auto, cinque feriti (due sono bimbi) a Udine

l'incidente

L'intervento dei soccorritori

Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina a causa di uno scontro con un’auto tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine, provocando il ferimento lieve di tre adulti e due bambini a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.

La Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores Fvg) ha subito attivato il piano di maxi emergenza, temendo conseguenze più gravi. In totale sono rimaste coinvolte 26 persone, tra cui 23 bambini e 3 adulti. I tre adulti sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in codice giallo, mentre i due bambini feriti hanno riportato solo lievi contusioni, classificati in codice verde.