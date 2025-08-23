«Se ti togli il reggiseno ci fai tutti felici», la video denuncia di una paziente del Policlinico di Roma fa il giro del web

il caso

Le parole del tecnico di radiologia, indagine interna dell'Azienda

«Non so come riuscirò a fare questo video ma è necessario». Comincia così il video ormai virale sui social di Marzia Sardo, una ragazza di 23 anni che in lacrime spiega cosa le è successo durante una visita al Policlinico Umberto I di Roma. La 23enne si stava preparando per sottoporsi a una tac e il tecnico ha fatto un commento, davanti ai suoi colleghi, che l’ha lasciata di stucco: «Se vuoi togliere anche il reggiseno fai felici tutti».«Mi portano a fare una tac al cranio e il tecnico mi dice “leva gli orecchini e la mascherina, perché ha il ferretto”, e io gli chiedo, ingenuamente, “ma devo togliere anche il reggiseno? Perché anche quello ha il ferretto”». Lui risponde “no, no, tanto la tac è solo cranio quindi si interrompe qua». Sarebbe potuta finire lì. Invece il tecnico, «guardando i colleghi, tutti maschi, esclama felicemente “certo, poi se lo vuoi togliere ci fai felici tutti”».La ragazza dopo aver annunciato che farà formale reclamo si sfoga: «Sono stanca di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, anche in un ambiente ospedaliero, che dovrebbe essere sicuro. Sono qui perché sto male, sono una ragazzina di 23 anni che è venuta al pronto soccorso alle 14.30 e alle 21 sta ancora qui a fare esami e il pensiero del medico che mi dovrebbe avere in cura è quello di dire ‘se ti vuoi levare il reggiseno ci fai contenti tutti?’ Cosa vi passa per la testa quando pensate che sia normale? Che sia giusta? Che ci si possa ridere su? E cosa dobbiamo fare noi, quando ci continuate a dire che siamo pazze o pesanti? Questo è quello che dobbiamo vivere ogni giorno, anche in contesti che dovrebbero essere sicuri e professionali. Non bisogna stare in silenzio davanti a cose del genere».

