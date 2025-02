«Sei una scimmia!» e la giocatrice scavalca le transenne: shock a Rimini

vergogna razzista

Protagonista una donna che è stata poi allontanata. Ma ora c'è anche una denuncia ai carabinieri

Scandalo razzismo a Rimini. Durante una partita di under 17 femminile tra l’Happy Basket Rimini e la Nuova Virtus Cesena, una donna dagli spalti, ha insultato con un epiteto razzista una giocatrice riminese: “Sei una scimmia!”. A quel punto la giocatrice ha scavalcato le transenne per andare verso la donna. La ragazza è stata espulsa. La donna – protagonista del vergognoso gesto – si è giustificata «non volevo…», «Non è per razzismo». La squadra di Rimini ha presentato una denuncia ai carabinieri. Netta la presa di posizione della squadra di Cesena: «Siamo profondamente imbarazzati e mortificati, e comprendiamo quanto ciò detto abbia ferito la giocatrice. Non ci sono scuse per quanto accaduto e ci impegniamo a intraprendere azioni versi i genitori per assicurarci che situazioni simili non si ripetano in futuro. È un comportamento grave frutto di una iniziativa personale di un genitore che esula dallo spirito della nostra società».

