Sequestro da 30 milioni di euro per due professionisti: il video della Guardia di Finanza

MAFIA

E’ stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Messina un decreto di sequestro patrimoniale per un valore di circa 30 milioni di euro, tra cui un podere nobiliare, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di due persone ritenute socialmente pericolose ai sensi del Codice Antimafia. “Il provvedimento è il risultato di mirate investigazioni patrimoniali che hanno riguardato un ex avvocato originario di Messina, attualmente affidato in prova ai servizi sociali ed un legale originario della provincia di Vibo Valentia, ma attivo nel comprensorio peloritano”, dicono le Fiamme gialle. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere fin da subito il ruolo di rilievo svolto dall’ex avvocato che per anni ha messo a disposizione le proprie competenze professionali a favore di esponenti della criminalità organizzata.

