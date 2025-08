Serie A, arbitro e Var: sì alla spiegazione allo stadio del perché della decisione

l'annuncio

«La grande novita’ della prossima stagione sara’ l’announcement in campo. L’arbitro potra’ spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var»: lo ha annunciato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, ufficializzando la nuova modalita’ in occasione del raduno precampionato a Cascia.

«E’ un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza» ha aggiunto. «Ora, pero’, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti» ha spiegato Rocchi. «Ci prepareremo a fondo – ha spiegato ancora Rocchi – soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico”. “Non esiste un tempo massimo per gli announcement in campo – ha spiegato il designatore – perche’ ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA