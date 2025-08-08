Simona e una morte senza un perché, don Giuseppe: «Fare chiarezza»

il funerale

A Capaci l'ultimo saluto alla ragazza morta in una piscina di una villa di Bagheria. L'omelia del parroco

“Si faccia chiarezza su quanto successo a Simona in quei minuti in 40 o 50 minuti. Noi viviamo questo momento d’attesa sorretti dalla nostra fede. Vedete, carissimi genitori, fratello e sorella di Simona il vostro è un dolore grande per due fattori. Innanzitutto l’irrazionalità. Capire il perché, la ragione di tutto questo. È irrazionale, quello che è successo non si riesce ancora a capire. Secondo di innaturalità, perché non è naturale che i genitori piangano i loro figli. E più naturale più umano che siano i figli a piangere per i propri genitori. Quindi il vostro è un dolore grande, come quello di Maria che ha pianto per il proprio figlio”. Lo ha detto il parroco della chiesa Madre di Capaci, don Giuseppe Salamone, durante l’omelia dei funerali di Simona Cinà la ragazza morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria.

