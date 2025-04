Sparatoria di Monreale, in un video i momenti di tensione dopo gli spari tra la folla

IL DOCUMENTO

Ecco un video mandato in onda da diversi media che riprende una fase concitata che sembrerebbe essere al termine della sparatoria dell’altra notte a Monreale. Le immagini immortalano l’incrocio tra la via Benedetto D’Acquisto, piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo, e la via Arcivescovado. Un passante sta filmando quello che avviene sotto i suoi occhi. Sembra sentirsi un colpo di pistola, poi si vede un ragazzo che tenta di allontanarsi dalla piazza a bordo di uno scooter intralciato da due persone. Uno dei due, in particolare, colpisce con un casco il ragazzo in sella alla moto. Lo scooter si inclina, il ragazzo a bordo si allontana e scappa via a piedi. La scena potrebbe essere la fuga di uno dei giovani palermitani che hanno appena fatto fuoco lasciando a terra cinque persone (tre moriranno poco dopo). Tutt’intorno è il caos, tra persone che urlano e si danno alla fuga. Salvatore Calvaruso, giovane di 19 anni già messo agli arresti, ha confessato: «Ho sparato a Monreale»: qui tutti i dettagli della vicenda.

