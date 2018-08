Il video messaggio di Nino Frassica alla Sicilia e ai siciliani alla vigilia delle due tappe nell'Isola

Un viaggio musicale stravagante, originale e coinvolgente per due ore di concerto-cabaret dal divertimento assicurato. E' questo quello che promette lo show dell'artista siciliano Nino Frassica a Zafferana domenica 19 agosto (ore 21.30, Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana) per Etna in Scena e lunedì 20 agosto a Palermo (ore 21.30, Teatro Di Verdura) per l’Estate al Verdura. E a pochi giorni da queste due tappe nella sua terra ci ha inviato un simpatico videomessaggio con cui invitato tutti a partecipare allo spettacolo.

Nino Frassica sarà accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è una un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità; e ancora “Campagna” diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, e poi “Siamo donne” che si conclude con “Donna a Surriento”, “Neri per sempre”, “Tuca tuca” ecc…

Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello showman siciliano, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica di Nino Frassica.