Emanuele Bertelli da Catania a X Factor stupisce tutti alla prima audizione

Emanuele Bertelli, catanese, 16 anni appena e una voce possente, ieri sera ad X Factor ha rotto il ghiaccio. E' stato lui il primo ad esibirsi nella puntata d'apertura delle audizioni, dalle cui selezioni usciranno i protagonisti della nuova stagione del seguitissimo talent musicale targato Sky Uno. Questo giovanissimo, cresciuto a pane e musica (ha già partecipato ragazzino a "Ti lascio una canzone", e ad altre trasmissioni televisive), ha conquistato con grande merito, l'accesso alle selezioni successive. La standing ovation alla fine di una superba interpretazione di “Human” di Rag ‘n’ Bone Man, ha convinto subito i quattro giudici, Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento (quest'ultima sarà presto sostituita dopo il presunto scandalo su molestie sessuali in danno ad un giovane attore), che gli hanno elargito altrettanti sì.

Emanuele sembra avere tutte le carte in regola per poter arrivare fino alla fine della competizione canora che in passato, ha "partorito" altri talenti siciliani come Lorenzo Fragola, Davide Shorty, e lo scorso anno Lorenzo Licitra, che un po' a sorpresa superò i favoriti Maneskin.