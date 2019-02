Simeone, l'allenatore partito da Catania che ha mostrato gli attributi alla Juventus

Ricordate Diego Pablo Simeone, allenatore del Catania nel 2011? Ora guida da anni l'Atletico Madrid ai vertici del calcio europeo, ieri sera ha dato una lezione di calcio alla Juventus di Massimiliano Allegri, mostrando letteralmente gli attributi del "cholismo", così come viene chiamato il gioco del tecnico argentino bravissimo a far giocare male le squadre avversarie e a colpirle poi con cinismo.

«La mia esultanza dopo il primo gol? L'avevo fatto in un Lazio-Bologna da giocatore, e oggi da tecnico per far vedere ai nostri che abbiamo gli attributi» ha detto Diego Simeone, intervistato da Sky, per spiegare la sua esultanza dopo il gol di Gimenez, quando si è rivolto verso la tribuna facendo un gesto per evidenziare i genitali. «Semplicemente - dice ancora Simeone -, ho mostrato ciò che sentivo in quel momento, e se qualcuno si è offeso chiedo scusa».

E' vero che Simeone prima di approdare in Europa come allenatore ha guidato alcune delle più importanti squadre argentine come Racing, Estudiantes, River Plate e San Lorenzo, ma è stata Catania la sua prima tappa da tecnico nel Vecchio Continente. Era stato allontanato Marco Giampaolo, i rossazzurri dovevano portare a casa la salvezza e portarono a termine un colpo inatteso, richiamando in Italia l'ex calciatore di Pisa, Lazio, Inter. Simeone condusse il Catania a una serena permanenza e poi si accomiatò alla velocità della luce, anche per incomprensione con la dirigenza. Così come era arrivato sgommando, quel pomeriggio del 18 gennaio, dentro quell'auto bianca con i vetri oscurati che alle tre del pomeriggio transitò da Torre del Grifo a velocità sostenuta perché non c'era tempo da perdere, perché si doveva riprendere in mano un Catania solido, ma che in quel momento s'era un po' smarrito.

Adesso, il Cholo Simeone allena l'Atletico Madrid secondo in classifica in Spagna. Si è fatto strada contro ogni pronostico, rispendendo sempre al mittente le accuse di gioco all'italiana: «Difesa bassa e contropiede? Noi giochiamo per vincere - spiegò a chi lo tacciava di giocar male -, non giochiamo secondo l'identità di alcun Paese, noi intendiamo il calcio come un gioco per vincere e abbiamo un modo diverso di interpretarlo, sarebbe un limite inquadrarci nello stile di un Paese, non sarebbe giusto».

Vincere due Europa League, due supercoppe europee, arrivare per ben due volte in finale di Champions (eliminato solo dal Real Madrid), essere eletto per ben tre volte miglior allenatore di Spagna non è cosa da poco, ma Simeone non è un tipo che si illude. S'incavola di brutto (e lo faceva anche a Catania) quando qualcuno cercava di invadere o deturpare il suo territorio. Quando finisce la partita chiama i suoi giocatori, apre la mano e tutti quanti mettono i dito sotto un "tetto" sicuro. E' un modo per dire che l'Atletico, povero e bello, è una squadra unita.

A Catania, parlava solo il mercoledì con i giornalisti, poi silenzio assoluto e lavoro a porte chiuse. Era rude quando serviva, ma le cose con lui si sistemavano in fretta. Sia all'interno dello spogliatoio, sia quando c'era da prendere per le corna un avversario indispettito.

Quando c'era da caricare l'ambiente, a Catania, Simeone utilizzava spesso una frase rimasta memorabile e indirizzata ai tifosi: «Questa partita la deve giocare tutta la città, stateci accanto». E, ancora: «Questa è una squadra viva, ma deve restare cattiva nelle due aree».

Difesa a oltranza del gruppo, perché se ricordate, l'inizio di stagione non fu esaltante. A Parma la squadra era lenta e subì il gioco dei padroni di casa, capaci di vincere 2-0, poi contro il Milan, in casa, ecco un altro ko con lo stesso punteggio. Battuto il Palermo 4-0, Simeone salvò la squadra con 46 punti in classifica e rescisse il contratto: «Qui la mia missione è finita, me ne vado lasciando un gruppo favoloso e una società amica e di grande prospettiva», ci disse durante il nostro ultimo incontro, prima di lasciare la città etnea.

Era un Simeone diverso, non diciamo commosso, ma più amico che allenatore. Perché sapeva di aver chiuso una parentesi importante, che segnava anche il suo rilancio. Da li a un anno, dopo il passaggio al Racing, suo vecchio, amore, eccolo all'Atletico Madrid. Per i suoi connazionali che hanno giocato a Catania ha avuto sempre parole importanti, di stima, perché il passato non si dimentica. Anche quando dai una lezione di palla alla Juve e il calcio europeo è ai tuoi piedi.