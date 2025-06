Squaletto nelle acque di Torre Faro: i bagnanti stupiti lo riprendono

Pesci

Ha nuotato a pochi passi dalla battigia

Non poteva passare inosservato lo squaletto che stamane ha fatto la sua comparsa nelle acque limpide di Torre Faro, nel Messinese. Anche perchè il cetaceo, una verdesca in realtà, nuotava, accompagnato da pesci più piccoli, forse suoi cuccioli, proprio a pochi passi dalla battigia. I bagnanti presenti, che lo hanno ripreso, non si sono spaventati più di tanto anche se in quel momento, in acqua, non c’erano persone. Lo squaletto si è poi allontanato.

