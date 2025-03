Stampa sportiva, Gianfranco Coppola confermato alla presidenza dell’Ussi

IL CONGRESSO

Il giornalista Gianfranco Coppola, caporedattore vicario Rai in Campania, è stato confermato presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. La sua rielezione è avvenuta al termine del 47° congresso nazionale, tenutosi a Napoli il 4 e il 5 marzo scorsi.

Coppola, ospite d’onore alla cerimonia dei Premi Ussi che si è tenuta l’anno scorso ad Acireale, è stato protagonista di un’eccellente guida, come gli è stato unanimemente riconosciuto, al di là del successo riportato nel segreto dell’urna.

Due posizioni di rilievo per la Sicilia, la cui delegazione era guidata dal presidente regionale, l’acese Gaetano Rizzo. Il palermitano Nino Randazzo è stato confermato consigliere nazionale, il catanese Giacomo Cagnes membro del Collegio dei revisori dei conti. Ai lavori del Congresso, la segretaria nazionale della FNSI, Alessandra Costante, ed il presidente dell’Inpgi, Roberto Ginex. Presente anche il direttore generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Tommaso Daquanno.