Strade più pulite a Catania, acqua e detergenti profumati per migliorare l’ambiente urbano

comune

Ogni notte, a partire dalle 4 del mattino, autobotti dotate di lance ad alta pressione percorreranno le vie urbane secondo una programmazione settimanale

Al via a Catania un piano straordinario di lavaggio stradale notturno, promosso dall’assessorato comunale all’Ecologia guidato da Massimo Pesce. L’iniziativa, realizzata insieme alle aziende che gestiscono il servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana, interessa i tre lotti in cui è suddivisa la città.

Ogni notte, a partire dalle 4 del mattino, autobotti dotate di lance ad alta pressione percorreranno le vie urbane secondo una programmazione settimanale, concordata con le imprese tra le diverse zone di competenza. Verranno utilizzati acqua e detergenti profumati per migliorare la pulizia e rendere l’ambiente urbano più gradevole.

Il servizio è stato già sperimentato in alcune aree della città, tra cui via Duca degli Abruzzi, via Gorizia, Largo Lilibeo, via Don Gnocchi, viale Benedetto Croce e le principali arterie del quartiere Librino. “In linea con le indicazioni del sindaco Trantino – sottolinea l’assessore Pesce – stiamo rendendo sistematico questo servizio, particolarmente importante durante l’estate e in assenza di piogge significative. Ringrazio le aziende per la disponibilità a effettuare questa attività aggiuntiva che migliora decoro e vivibilità urbana”.