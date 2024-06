Sullo Stelvio sembra gennaio: freddo e neve

clima impazzito

Vanificati, almeno in parte, gli sforzi del servizio strade sia altoatesino sia lombardo per aprire al transito il passo piu’ alto d’Italia. Non smette di nevicare sullo Stelvio e per chi è al lavoro in vista della stagione estiva i disagi diventano sempre piu’ evidenti. Nelle immagini, girate da Umberto Capitani, direttore SIFAS impianti funiviari allo Stelvio, l’enorme quantità di neve ancora presente lungo la strada che da Bormio sale fino al valico. Sul ghiacciaio, solo nella giornata di ieri, è caduto un metro di neve fresca ed in alcuni punti lo spessore totale supera i 10 metri.

