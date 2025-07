Terremoto ai Campi Flegrei, il crollo del costone dell’isolotto ripreso dai diportisti

paura a bacoli

La scossa più intensa da 40 anni

«La scossa c’è stata in mare, è la più forte sentita a Bacoli, i cittadini sono preoccupati per la magnitudo dell’evento, non ci sono danni a persone, ma c’è il crollo di un costone all’isolotto Pennata. Sollecitiamo l’avvio dei lavori ai costoni, ci siano altri fondi e anche un controllo più marcato in mare» ha detto il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, commentando la scossa di magnitudo 4.6 nel Golfo di Bacoli.

(video da Facebook/Gregorio Rucco)

