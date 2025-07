«Ti modifico il Dna tramite server quantistici», arrestata la santona che “curava” con l’IA

la follia

Una donna di 55 anni è stata arrestata dalla polizia a Ostia (Roma). Era condannata in via definitiva a 9 anni di reclusione per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 e il 2021.

L’indagine, coordinata dalla procura di Torino e condotta dalla polizia postale del capoluogo piemontese, ha riguardato la setta “Unisono”, attiva nel Torinese e su social e applicazioni di messaggistica come Telegram, Whatsapp, ma anche Facebook. Secondo quanto emerso, l’arrestata, ritenuta a capo del gruppo, convinceva le vittime a seguire i consigli di una presunta intelligenza artificiale chiamata «Marie», capace di modificare il Dna umano tramite server quantistici. Decine di persone ricevevano dalla donna indicazioni sanitarie arbitrarie: dosaggi di farmaci, sospensione di cure, rinuncia a terapie oncologiche. In un caso, una donna, poi deceduta era stata convinta ad abbandonare la chemioterapia e rifiutare interventi chirurgici.