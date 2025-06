TikTok le chiude l’account, l’influencer Natalie Reynolds piange disperata davanti la sede

america

Il video virale sul web

Convince una senza tetto a tuffarsi nel lago per 20 dollari al solo scopo di condividere il video su TikTok. Solo che la piattaforma ha bannato il suo account da centinaia di migliaia di follower e lei, la content creator Natalie Reynolds, è stata a sua volta filmata mentre piangeva disperata fuori dalla sede di TikTok implorando che il account fosse ripristinato.

Natalie Reynolds è un’influencer di 26 anni che vive a Los Angeles. Ha iniziato a farsi notare su TikTok nel 2022 con video di danza. Col tempo, i suoi contenuti si sono evoluti in scherzi, commedie incentrate sulle relazioni e battute piccanti con il suo fidanzato, Zack. Oltre a TikTok, Natalie ha costruito una forte presenza online con 5,5 milioni di iscritti sulla sua pagina YouTube, 133 mila follower su Instagram. Natalie è finita vittima del suo stesso gioco: in un video è apparsa in lacrime fuori dalla sede centrale di TikTok implorando di essere lasciata entrare. Il motivo? Il suo account TikTok era stato bloccato e, a quanto pare, stava cercando di farlo ripristinare.