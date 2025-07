Tomorrowland, incendio distrugge il palco: giallo sulle cause del rogo

belgio

Un devastante incendio ha distrutto il celebre palco principale di Tomorrowland, a Boom, in Belgio, proprio alla vigilia dell’apertura ufficiale del festival di musica elettronica vicino ad Anversa. Le fiamme, divampate ieri, hanno completamente consumato la struttura iconica mentre il personale presente veniva prontamente evacuato, fortunatamente senza registrare feriti. Un’impressionante colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile anche a grande distanza, mentre sui social si sono moltiplicati i video che mostrano fuochi d’artificio esplodere tra le fiamme.

I vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a domare il rogo solo dopo diverse ore. Nonostante la gravità dell’accaduto, gli organizzatori hanno confermato che il festival si svolgerà regolarmente nei prossimi due weekend, quando sono attese circa 100.000 persone. Anche il campeggio “DreamVille”, amatissimo dal pubblico, aprirà i battenti come previsto.

Sul palco principale avrebbero dovuto esibirsi artisti di fama mondiale come David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Charlotte de Witte. Con il crollo del Main Stage, la programmazione dovrà essere ripensata, ma la lineup resta confermata e l’entusiasmo degli appassionati non è stato scalfito.