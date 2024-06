Torre Salsa, avvistato il Granchio Blu: è una specie aliena che distrugge l’ecosistema

il caso

Un esemplare di Granchio Blu, una specie aliena pericolosissima per la fauna locale, è stato filmato da Claudio Lombardo di Mare Amico nella riserva naturale di Torrre Salsa a Siculiana nell’Agrigentino. La nuova specie, originaria dell’Atlantico, sta letteralmente invadendo il Mediterraneo.

Il Callinectes sapidus è un grosso crostaceo con le caratteristiche chele blu. La sua rapida diffusione è dovuta soprattutto al fatto che ogni femmina produce fino a due milioni di uova. Una riproduzione così rapida rappresenta una seria minaccia per l’ecosistema, considerando che si tratta anche di una specie abbastanza aggressiva che si nutre in prevalenza di frutti di mare che stanno così scomparendo, come le vongole.