Tragedia nella Superkibe britannica: in un video l’incidente che è costato la vita a due piloti

Mondo

Due piloti, l’inglese Owen Jenner, 21 anni, e il neozelandese Shane Richardson, 29 anni, sono morti in un incidente, avvenuto ieri, che ha coinvolto 11 piloti, in una brutta caduta alla prima curva durante il campionato britannico di Supersport sul circuito di Oulton Park. Appena partiti un pilota ha perso il controllo all’uscita della prima curva, finendo per sbandare sull’asfalto e scontrarsi con un altro concorrente. Nell’incidente sono rimaste incastrate diverse motociclette e una ha addirittura preso fuoco. Data la gravità dell’incidente, le telecamere hanno interrotto la trasmissione e il resto dell’evento del Bennetts British Supersport Championship è stato annullato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA