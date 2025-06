Tragedia sul set, modella cade nel vuoto e muore: si è slacciata l’imbracatura del paracadute

montenegro

Tijana Radonjic forse colpita da un attacco di panico

Stava girando un video promozionale su un paracadute quando improvvisamente ha slacciato l’imbracatura cadendo nel vuoto E’ morto così in Montenegro Tijana Radonjic la modella serba dopo che probabilmente è stata colpita da un attacco di panico.

L’incidente è avvenuto nella zona costiera di Budva, sull’Adriatico. Tijana stava girando un video promozionale in cui doveva apparire in bikini, mentre veniva trainata con il paracadute da un motoscafo. Solo che la ragazza ha cercato di “liberarsi” dall’imbracatura di sicurezza per cadere da un’altezza di circa 50 metri. La ragazza è morta sul colpo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA