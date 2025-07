Traghetto in fiamme in Indonesia, 5 morti: molti passeggeri per salvarsi si sono lanciati in mare tra grida, pianti e panico

IL ROGO

Il traghetto KM Barcelona 5 ha preso fuoco al largo della costa dell’isola di Sulawesi

Un incendio scoppiato su un traghetto in Indonesia ha ucciso almeno cinque persone. Lo ha reso noto la guardia costiera del Paese, mentre più di 200 persone sono state salvate e molte si sono gettate in mare per fuggire alle fiamme, tra grida, lacrime e terrore.

Il traghetto KM Barcelona 5 ha preso fuoco al largo della costa dell’isola di Sulawesi, ha dichiarato l’Agenzia per la sicurezza marittima indonesiana, poche settimane dopo che almeno 19 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto al largo dell’isola di Bali.