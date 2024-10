Trofeo Coni a Catania, applausi per il presidente Mattarella: «Esprimete il vostro talento»

sport

“Ragazze e ragazzi, siete in gran numero in questa serata di apertura che vi introduce in giornate che vivrete con entusiasmo e ricorderete sempre. Esprimete i vostri talenti e l’amicizia tra di voi mandando un messaggio di autentico spirito sportivo. Auguri a tutti voi per quello che farete in questi giorni e per il futuro”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di apertura della nona edizione del Trofeo Coni Sicilia 2024 a Catania.