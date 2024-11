Trump si lamenta di un microfono basso e simula del sesso orale

usa 2024

L’ex presidente Donald Trump, , prima si e’ lamentato dei problemi tecnici, poi di un microfono a suo giudizio posto troppo in basso. Quindi ha mosso la testa con la bocca aperta su e giu’, simulando, secondo molti osservatori, del sesso orale. Lo si legge nell’Huffington Post, ma il video del comizio e’ virale sui social. “Stai scherzando. Vuoi vedermi fare a pezzi – ha detto Trump rivolto al pubblico – la gente dietro le quinte? E’ una situazione piuttosto stupida”, ha aggiunto dopo che i partecipanti al raduno hanno cantato “aggiusta il microfono” durante il suo discorso. In seguito, con il microfono in mano, ha aggiunto: “Sono cosi’ arrabbiato. Mi sto facendo il culo con questo stupido microfono. Mi sto facendo esplodere il braccio sinistro. Ora mi faro’ saltare il braccio destro e mi faro’ saltare anche la gola, a causa di queste stupide persone”. Quindi ha fatto capire che non andava bene l’altezza del supporto del microfono e ha mostrato come avrebbe aggirato tali problemi.

