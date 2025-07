Trump senza freni, su Truth il video del (finto) arresto di Obama

stati uniti

Il presidente incarica accusa il suo predecessore di frode elettorale per il cosidetto Russiagate del 2016

Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth un video realizzato con l’intelligenza artificiale che immagina l’arresto dell’ex presidente Barack Obama, collegandolo alle recenti rivelazioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell’intelligence nazionale, sulle presunte menzogne dell’amministrazione Obama riguardo al Russiagate nelle elezioni del 2016.

Il video, della durata di 45 secondi, mostra versioni digitali generate al computer di Trump e Obama nell’Ufficio Ovale, seguite da una scena che simula l’arresto di Obama da parte della polizia mentre suona in sottofondo la celebre canzone “YMCA”. L’ex presidente è raffigurato in tuta arancione dietro le sbarre, con Trump che osserva sorridente. Questa rappresentazione visiva, condivisa anche tramite TikTok, accompagna un messaggio di Trump che sottolinea come “nessuno sia al di sopra della legge”.

La diffusione del video arriva nel pieno di accuse esplosive di Tulsi Gabbard, che ha rivelato oltre 100 documenti declassificati con prove a suo dire “schiaccianti” di una cospirazione orchestrata dall’amministrazione Obama, finalizzata a manipolare fatti e delegittimare la vittoria di Trump. Gabbard ha definito questo complotto un “tradimento” e ha annunciato l’invio del materiale all’FBI e al Dipartimento di Giustizia per l’avvio di indagini penali.

Secondo la denuncia della direttrice, prima delle elezioni del 2016 non esistevano evidenze di una collusione tra Trump e la Russia, ma elementi politicizzati dell’amministrazione Obama avrebbero fabbricato e diffuso informazioni false per danneggiare Trump e alimentare inchieste e tensioni politiche. Il video AI condiviso da Trump sintetizza questa narrazione, sfruttando la forza comunicativa delle immagini generate digitalmente per sottolineare il messaggio politico e l’urgenza delle accuse.