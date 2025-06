Turista cade dentro il cratere di un vulcano in Indonesia e muore

l'incidente

La vittima brasiliana aveva 26 anni

Il corpo di una turista brasiliana di 26 anni precipitata 4 giorni fa nel cratere del vulcano Rinjani, in Indonesia, è stato recuperato solo oggi. Lo ha riferito la famiglia della ragazza con un messaggio sui social dove precisa che una squadra di scalatori è riuscita a raggiungere il luogo in cui si trovava la ragazza, Juliana Marins, quando era ormai troppo tardi.

Solo ieri i soccorritori erano riusciti ad allestire un campo avanzato nei pressi del luogo in cui si trovava la giovane, il cui corpo era stato individuato nelle pendici del cratere grazie all’ausilio di un drone.I tentativi di fornirle assistenza con un elicottero non avevano avuto successo e la ragazza è rimasta bloccata per giorni su una parete rocciosa, senza accesso ad acqua, cibo o riparo.«Con grande tristezza, informiamo che non è sopravvissuta. Siamo profondamente grati per tutte le preghiere, i messaggi di affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto», ha scritto la famiglia nel messaggio.