Turista rischia di investire bimba e poi tenta di picchiare i genitori (ma è lui a finire ko)

sorrento

Il video diffuso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli

Il video di una violenta rissa scoppiata in strada a Sorrento lo scorso 15 agosto è stato diffuso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Protagonista un turista straniero che guidava in stato di evidente alterazione l’auto a bordo della quale c’era anche una passeggera e che in via San Renato ha rischiato di investire una bambina.

Di qui il diverbio con i genitori della piccola e poi una violenta rissa che ha coinvolto diverse persone intervenute per difendere i familiari. A rimanere vittima delle violenze anche la donna che era a bordo con lui, più volte colpita dall’energumeno che poi è stato fermato e portato via dalle forze dell’ordine.

«Immagini di una violenza inaudita per le quali, mi auguro, il criminale di strada protagonista del video venga immediatamente allontanato dal nostro Paese – ha commentato Borrelli. Non pago di essersi messo al volante in stato di alterazione, prima rischia di uccidere una bambina e poi si scatena contro i suoi genitori. Senza nessuno scrupolo nel colpire anche la ragazza che lo accompagnava, e che cercava di calmarlo, centrata a più riprese da pugni e schiaffi. Solo per un caso fortuito non ci troviamo di fronte a una nuova tragedia della strada, simili soggetti vanno messi in condizione di non nuocere più al prossimo».