Ultimo infiamma Messina: città in festa per il concerto evento dell’estate

Spettacoli

L'attesa è palpabile con i fan già in fermento per il concerto

Messina si prepara ad abbracciare il suo idolo, Ultimo, per una notte che si preannuncia indimenticabile. L’attesa è palpabile in città, con i fan già in fermento per il concerto di stasera.

Migliaia di sostenitori, provenienti da ogni angolo della Sicilia e oltre, stanno affluendo verso Messina, trasformando le vie della città in un mare di entusiasmo. Fin dalle prime ore del mattino, i dintorni del luogo dell’evento hanno visto un viavai incessante di persone, tutte con un unico obiettivo: assicurarsi il posto migliore per vivere appieno l’energia travolgente di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo.