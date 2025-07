Ultraleggero perde quota su un raccordo autostradale: in un video il momento dello schianto

Incidente

Il video trasmesso dal Tg1

Sui social del Tg1 le agghiaccianti immagini dell’ultraleggero che ieri mattina è precipitato su una delle due carreggiate del raccordo autostradale in provincia di Brescia. Nel video gli istanti in cui il piccolo aereo perde quota, si schianta al suolo e prende immediatamente fuoco in mezzo ai veicoli in transito. Morti i due occupanti dell’ultraleggero.

